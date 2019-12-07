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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.

Чемпионат Англии

16 тур

Голы: Окслейд-Чемберлен, 35, Кейта, 44, Салах, 54

Борнмут: Ремсдейл, Рико, Аке (Симпсон, 35), Мепэм, Фрэнсис, Фрейзер, Биллинг (Кук, 58), Лерма, Груневелд, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке

Ливерпуль: Бекер, Ловрен (Александер-Арнольд, 40), Гомес, Робертсон, Дейк, Кейта, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах

Предупреждения: Гомес, 39


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Теги: Ливерпуль Борнмут АПЛ
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