Гринвуд стал самым молодым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим первые три гола в АПЛ

В четверг, 26 декабря, "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над "Ньюкаслом" в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1 в пользу манкунианцев.Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд стал автором одного из голов. Для него этот гол стал третьим в чемпионате. На момент гола форварду было 18 лет и 86 дней. Таким образом, Гринвуд стал самым молодым игроком "МЮ", забившим первые три гола в АПЛ. Ранее это достижение принадлежало Маркусу Рэшфорду — 18 лет и 141 день.В таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" (28 очков) располагается на седьмой строчке, а "Ньюкасл" (25) занимает 10-е место.