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Менди: "Манчестер Сити" допустил большую ошибку в матче с "Вулверхэмптоном"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (2:3).

"Легко говорить, когда всё идёт хорошо, но трудно, когда нас настигает неудача. Мы допустили большую ошибку в этом матче. Мы в долгу перед болельщиками за вашу постоянную поддержку. Время поднять головы к верху и продолжать работать, чтобы вернуться на наш лучший уровень. Вперёд, „Манчестер Сити“", — написал Менди на странице в "Твиттере".

"Вулверхэмптон" набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" (38) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль", набравший 52 очка в 18 матчах.

"Чемпионат"


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Теги: Менди Манчестер Сити Вулверхэмптон АПЛ
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