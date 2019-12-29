Агуэро: догнать "Ливерпуль" — слишком сложная задача

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признал, что его команде будет почти нереально отыграть отставание от "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ. На данный момент красные лидируют в чемпионской гонке, набрав 55 очков после 19 туров, у "Ман Сити" 41 очко после 20 матчей."Догнать "Ливерпуль" — это слишком сложная задача сейчас. Мы должны сосредоточиться на своих победах, потому что обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно играть одинаково хорошо, а там посмотрим, что получится", — цитирует Агуэро Reuters.В нынешнем сезоне Агуэро провел в АПЛ 15 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.Ранее главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола признал, что отставание его команды от "Ливерпуля" слишком велико, поэтому о чемпионской гонке можно забыть.