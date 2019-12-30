Бывший капитан "Ливерпуля" призвал изменить правила офсайда

Бывший капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал сделать правила фиксирования офсайда более простыми. Это произошло во время матча 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". В концовке первого тайма судья отменил гол Педро Нето в ворота красных из-за микроскопического офсайда, который был заметен на видеоповторе. В итоге "Ливерпуль" победил со счётом 1:0."Там всё было так близко, очень сложное решение. Мне кажется, есть более простой вариант для таких ситуаций. Мы работаем в сфере развлечений. 99% болельщиков приходят на стадионы, чтобы видеть голы. Они хотят зрелища. Мы лишаем их этого зрелища.Нужно изменить правило. Например, если более 50% тела атакующего игрока находится в правильном положении, можно засчитывать гол", — цитирует Сунесса Mirror.