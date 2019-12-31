Защитник "Арсенала" Калум Чемберс получил серьезную травму в матче 20-го тура АПЛ против "Челси" (1:2).
Игрок покинул поле еще в середине первого тайма из-за повреждения колена. Медицинское обследование выявило у игрока подозрение на травму передней крестообразной связки, сообщает Daily Mail. Из-за этой травмы футболист рискует больше не выйти на поле в этом сезоне.
24-летний Чемберс выступает за "Арсенал" с 2014 года. При этом футболист дважды за это время уходил в аренду — в "Мидлсбро" и "Фулхэм".
Sport24
Чемберс может пропустить остаток сезона из-за травмы
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