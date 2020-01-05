Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре голкипера "красных дьяволов" Серхио Ромеро после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (0:0)."Ромеро — фантастический человек и настоящий профессионал. Он оказывает давление на Давида де Хеа, и это то, чего мы хотим. Хотим, чтобы за "Манчестер Юнайтед" играли лучшие футболисты в мире", - цитирует Сульшера BBC.