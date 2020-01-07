Увольнение Антонио Конте обошлось "Челси" в 26,6 млн фунтов, сообщает Sky Sports.
В эту сумму (около 31,25 млн евро) входят неустойка за разрыв контракта, а также компенсации его помощникам и юридические расходы.
Конте уволили из "Челси" в июле 2018 года, поскольку команда заняла 5-е место в АПЛ и не вышла в Лигу чемпионов. При этом в 2017-м "Челси" выиграл чемпионат Англии. Сейчас Конте тренирует "Интер".
"Челси" заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Sport24.ru
"Челси" заплатил больше 30 млн евро за увольнение Конте
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