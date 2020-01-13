Компани: "Манчестер Сити" не выбыл из чемпионской гонки, но сейчас это не в руках клуба

Бывший защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги."Я никогда не говорил, что "Манчестер Сити" выбыл из чемпионской гонки. Так нельзя говорить. Но сейчас это не в руках клуба. Тем не менее есть ещё на что ориентироваться в этом сезоне. Посмотрите, как исторически "Манчестер Сити" выступал в домашних Кубках и как Лига чемпионов по-прежнему является одной из главных целей клуба. Нет никаких причин разочаровываться в этом сезоне, и всё ещё есть трофеи, за которые надо бороться", — приводит слова Компани Sky Sports."Манчестер Сити" набрал 47 очков в 22 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на текущий момент является "Ливерпуль", набравший 61 очко в 21 матче.