Испанские СМИ: Месси призвал нового тренера "Барселоны" приобрести Агуэро

Как утверждают испанские СМИ, капитан "Барселоны" Лионель Месси попросил нового босса каталонцев Кике Сетьена приобрести нападающего "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро.



Месси и Агуэро связывают дружеские отношения. В сборной Аргентины они всегда поселяются вместе в отеле. Также Месси является крёстным отцом сына Агуэро.



Агуэро забил за "Манчестер Сити" уже 249 голов с 2011 года. Он является рекордсменом по количеству голов для легионеров в АПЛ.



"Барселона" ранее лишилась уругвайского нападающего Луиса Суареса. Из-за травмы он пропустит около четырех месяцев.