Испанские СМИ: «Барселона» может перехватить Вернера у «Ливерпуля»

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, Вернера в каталонском клубе рассматривают в качестве замены для Луиса Суареса, который получил травму. Из-за повреждения уругваец пропустит около четырёх месяцев.

При этом ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 22-летнему форварду. В текущем сезоне Вернер забил во всех турнирах 25 мячей.

Предполагается, что «РБ Лейпциг» запросит за нападающего около $80 - $90 млн.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Барселона Ливерпуль Вернер РБ Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити 23 48
3 Лестер  23 45
4 Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон 23 34
...
20 Норвич 23 15
Сезон | Таблица | Календарь
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария 18 36
3 Боруссия М 18 35
4 Боруссия Д 18 33
5 Шальке 04 18 33
6 Байер 18 31
...
18 Падерборн 18 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

«Челси» не сумел победить «Арсенал», играя в большинстве с 26-й минуты
«Ньюкасл» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном», забив два мяча в компенсированное время 1
Гол Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» в АПЛ
Дзюба выложил видео собственных голов в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом»
Директор «Чертаново»: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
Испанские СМИ: «Барселона» может перехватить Вернера у «Ливерпуля» 2
Член наблюдательного совета «Химок» рассказал об интересе крупных инвесторов
Андрей Канчельскис: снижать количество команд РПЛ? Зачем нам на что-то переходить? От добра добра не ищут
Голкипер «Шинника» отправился на просмотр в Норвегию
Канчельскис: давайте тогда уже двадцать команд сделайте в РПЛ! Чего уж там?..
«Чемпионат»: Шуньич может покинуть «Динамо»
Клуб Бекхэма хочет подписать Агуэро
Суарес сообщил, что приступил к восстановлению (фото)
Bild: интересовавший ЦСКА Боженик может отказаться от перехода в "Гамбург"
Журналист Егоров: Кокорин категорически не настроен уходить 18
Семак поделился впечатлениями от Исламхана 7
Бакаев признался, что проводит самые непростые сборы в своей карьере 1
Семак рассказал о состоянии Малкома 1
Агент Маньяков: Евтич переходит в "Рубин" 2
Колосков заявил, что переизбрание Прядкина надо уважать
Юрист объяснил, почему избрание Прядкина могут признать нелегитимным 1
"Команда хотела поддержать Александра". Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным 31
Министром спорта России стал Олег Матыцин 2
Соболев заявил, что не даст интервью ни завтра, ни через неделю 1
Два воспитанника "Зенита" перешли в "Томь" 1
Генеральный директор "Зенита" Медведев объяснил, зачем клубу женская команда 3
"Лос-Анджелес Гэлакси" купил самого дорогого игрока в истории клуба
Слуцкий оценил игру Игнатьева и Тарасова после победы над "Лехом"
Sport24.gr: "Динамо" ведёт переговоры с защитником сборной Греции
"Крылья" разгромили в контрольной встрече "Спартак" из Юрмалы, забил Анюков 1
Все новости