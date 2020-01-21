Испанские СМИ: «Барселона» может перехватить Вернера у «Ливерпуля»

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает испанское издание Sport.



По данным источника, Вернера в каталонском клубе рассматривают в качестве замены для Луиса Суареса, который получил травму. Из-за повреждения уругваец пропустит около четырёх месяцев.



При этом ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 22-летнему форварду. В текущем сезоне Вернер забил во всех турнирах 25 мячей.



Предполагается, что «РБ Лейпциг» запросит за нападающего около $80 - $90 млн.