Фердинанд: английские школьники теперь не будут носить футболки "МЮ", это позор

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал домашнее поражение "МЮ" в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги от "Бёрнли" (0:2).- Английские школьники теперь не будут носить футболки «МЮ». Они больше не захотят приходить на матчи и болеть за «Юнайтед». Болельщики уходят с на 84-й минуте… Это позор.Смотришь на некоторых футболистов в команде: они вообще были по-настоящему игроками «МЮ»? Кто их покупает – тренер здесь и сейчас или клуб?На этот состав потратили 600 миллионов фунтов, а лучше всех проявляют себя – свои воспитанники. Это многое говорит о том,как паршиво набирали игроков. «Ливерпуль» же, например, покупает футболистов, которые лучше подойдут под их систему, причем не в краткосрочной перспективе, - сказал Фердинанд в эфире BT Sport."Манчестер Юнайтед" идёт в турнирной таблице Чемпионата Англии на 5-м месте и теперь отстаёт от лигочемпионской зоны на 6 очков.