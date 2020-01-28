Record: Бруну Фернандеш перейдет в "МЮ"

Как сообщает издание Record, "Манчестер Юнайтед" все-таки подпишет полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.



Сообщается, что сумма трансфера составит 55 миллионов евро. Также в соглашении между клубами будут прописаны различные бонусы, которые могут быть активированы в случае успешного выступления Фернандеша.



Ранее сообщалось, что "МЮ" окончательно прекратил переговоры по трансферу португальца из-за больших запросов "Спортинга".



В нынешнем сезоне Фернандеш провел 17 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с лиссабонцами рассчитан до 2023 года.