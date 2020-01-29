Фернандеш завтра пройдет медосмотр в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" договорился о личном контракте с Бруну Фернандешем. Завтра игрок пройдет медосмотр перед трансфером.

Фото: globallookpress.com

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира завтра полузащитник "Спортинга" подпишет контракт с "красными дьяволами" с зарплатой около 6 миллионов евро в год и сроком на 5 лет.



"Завтра игрок пройдет медицинское обследование", — сообщает в Twitter журналист Джанлука Ди Марцио.



Ранее сообщалось, что клубы пришли к соглашению о стоимости игрока: 55 миллионов евро плюс различные бонусы, которые могут достичь 25 миллионов евро.



В этом сезоне на счету Бруну Фернандеша 28 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, в которых игрок отличился 15 раз и отдал 14 результативных передач.