Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о развитии своей карьеры после ухода из «Шахтера» в 2014 году.
"Сити" отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Изучается все: жизнь вне футбола, твой образ жизни, твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как.
Основные предложения, когда я находился в "Уфе" были от "Зенита" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе", — рассказал Зинченко в интервью nv.ua.
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году. В составе "Сити" Зинченко выигрывал все внутренние английские трофеи: дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Английской лиги и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.
В этом сезоне на счету 23-летнего украинского защитника 15 матчей и один забитый мяч за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Зинченко рассказал, что мог оказаться в "Зените"
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил как проходил его переход из "Уфы" в английский клуб.
Фото: twitter.com/mancity
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