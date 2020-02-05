"Дерби Каунти", за который играет Руни, сыграет против "МЮ" в Кубке Англии

"Дерби Каунти", который вчера дома обыграл "Нортгемптон" в 1/16 финала Кубка Англии (4:2), узнал соперника по следующей стадии турнира.



Фото: ФК "Дерби Каунти"

В 1/8 финала "Дерби", за который выступает бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, встретится с "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что Руни выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2017 год. За это время он провел за "красных дьяволов" 393 игры и забил 183 гола.



Летом 2017 года 34-летний Руни перешел в "Эвертон", после чего выступал в США за клуб "Ди Си Юнайтед". За "Дерби" англичанин играет с августа прошлого года.