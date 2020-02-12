Вернер может перейти в "Ливерпуль"

Нападающий немецкого "Лейпцига" Типо Вернер заинтересовал "Ливерпуль".

Фото: Global Look Press

По информации журналиста издания Sport Bild, представители "Ливерпуля" уже начали переговоры с агентами нападающего.



В трансфере нападающего лично заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп, соотечественник Вернера.



Действующий контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2023-го года. В контракте игрока предусмотрена опция, по которой форварда можно выкупить уже ближайшим летом за 60 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 на счету 23-летнего нападающего 25 забитых мячей и 10 голевых передач в 30 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах. Вернер идет на втором месте в бомбардирской гонке в Бундеслиге, уступая поляку Роберту Левандовскому.