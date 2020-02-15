Лэмпард выделил самого опасного игрока у "МЮ"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выделил самого опасного футболиста в составе "Манчестер Юнайтед". По его словам, им является новичок клуба Бруну Фернандеш, который жаждет открыть счет своим голам в АПЛ.



Фото: ФК "Челси"

Напомним, 17 февраля "Челси" на своем поле в рамках 26-го тура чемпионата Англии проведет матч с "МЮ".



"МЮ" усилился в зимнее трансферное окно. Фернандеш - хорошая сделка. Это игрок высокого уровня, который любит и умеет забивать. Наверняка он хочет впервые забить и в чемпионате Англии.



Нас ждет сложный матч, соперник тоже хочет побеждать. Но мы должны верить в себя и быть уверенными в собственных силах, играя дома. Постараемся победить", - цитирует Лэмпарда Mirror.