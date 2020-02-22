Левандовски: Клопп - потрясающий человек, он все делает от чистого сердца

Польский футболист работал с Гвардиолой в "Баварии", а с Клоппом - в дортмундской "Боруссии".



"В "Баварии" я многому научился у Гвардиолу, мы часто обсуждали тактические моменты. Учитывая его тренерские идеи, было здорово играть под его руководством. Клопп - потрясающий человек. Что бы он не говорил, ему все верят. Он все делает от чистого сердца. Это два совершенно разных тренера, но если взять их вместе - получится идеальный вариант", - цитирует Левандовски The Guardian.