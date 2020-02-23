Бруно Фернандеш: хочу помочь "МЮ" выйти в Лигу чемпионов

Полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от матча с "Уотфордом" (3:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии.



Португалец отметился голом и результативной передачей. В "Манчестер Юнайтед" Фернандеш перешел зимой из "Спортинга".



"Мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Это важная победа для нас. Хочу помочь команде добиться результата. Хотим дальше побеждать.



Мне повезло забить, одержали заслуженную победу", - приводит слова игрока Sky Sports.



"МЮ" набрал 41 очко и занимает пятое место в таблице АПЛ.