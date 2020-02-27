"МЮ" и "Бавария" сделали предложения по Вернеру

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сделали "РБ Лейпцигу" официальные предложения по трансферу нападающего Тимо Вернера.



Как сообщает The Athletic, Вернер может покинуть клуб за 58 млн евро, если вопрос с его трансфером решится до апреля. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Ливерпуля". Известно, что мерсисайдцы готовы платить Вернеру 8 млн евро в год.



В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.