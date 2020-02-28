Правительство Великобритании следит за распространением коронавируса в мире и может отменить все мероприятия в стране. В этом случае, результаты нынешнего сезона чемпионата Англии будут аннулированы.
После 27 туров "Ливерпуль" набрал 79 очков. Идущим вторым "Манчестер Сити" (57) отстаёт на 22 очка.
Результат "Ливерпуля" в нынешнем сезоне могут аннулировать из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула АПЛ в нынешнем сезоне из-за коронавируса, сообщает Telegraph.
Источник: ФК "Ливерпуль"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!