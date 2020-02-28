Результат "Ливерпуля" в нынешнем сезоне могут аннулировать из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула АПЛ в нынешнем сезоне из-за коронавируса, сообщает Telegraph.

Источник: ФК "Ливерпуль"

Правительство Великобритании следит за распространением коронавируса в мире и может отменить все мероприятия в стране. В этом случае, результаты нынешнего сезона чемпионата Англии будут аннулированы.



После 27 туров "Ливерпуль" набрал 79 очков. Идущим вторым "Манчестер Сити" (57) отстаёт на 22 очка.