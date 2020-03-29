По информаций Sky Sports cо ссылкой на Bild, руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в приобретении Упамекано в ближайшее время. Сообщается, что самый 21-летний французский защитник заявил своему нынешнему клубу о намерении уйти в другую команду.
Ранее в СМИ появлялась информацию об интересе к Упамекано со стороны "Барселоны", "Реала", "Милана" и "Ливерпуля".
Действующий контракт Упамекано с "Лейпцигом" рассчитан до июня 2021-го года. Trasnfermarkt оценивает 21-летнего француза в 50 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 на счету Упамекано 29 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах.
"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Лейпцига"
Центральный защитник "Лейпцига" Дайо Упамекано может перейти в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
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