Крауч: когда увидел, что шанс получил Воронин - пожалел, что не остался в "Ливерпуле"

Экс-форвард "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Питер Крауч прокомментировал свой уход от мерсисайдцев.

Фото: liverpoolfc.ru

- Единственное, что мне не дает покоя, это уход из "Ливерпуля" в 2008-м. Рафа Бенитес был рад отпустить меня, так как я был лишь запасным вариантом. Одна из причин моего перехода в "Портсмут" - сыгранность Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса.



Но когда спустя 18 месяцев я увидел, что шанс получают Андрей Воронин и Давид Нгог, я пожалел, что не остался. Нельзя легко покидать такую команду, как "Ливерпуль", — приводит слова Крауча Daily Mail.



Питер Крауч перешел к "красным" в 2005 году из "Саутгемптона". Всего в футболке мерсисайдцев англичанин провел 85 матчей в АПЛ и забил 22 гола. В 2008 году покинул "Ливерпуль" и перешел в "Портсмут".



Украинский нападающий Андрей Воронин переехал в Ливерпуль из немецкого Леверкузена в 2007. За английский клуб он выступал 2 года. За 27 матчей в АПЛ форвард забил 5 мячей.