"Реал" отказался от покупки Погба. Клуб следит за Камавинги и Канте

В планы мадридского "Реала" не входит трансфер француза Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
Фото: NEWS.am Sport
Как сообщает Marca, "сливочные" хотят подписать Эдуардо Камавинги из "Ренна" или Н`Голо Канте из "Челси".

Погба по-прежнему готов обсуждать снижение зарплаты, чтобы трансфер состоялся. Оклад француза составляет 19 млн евро в год. Однако "Реал" старается оптимизировать расходы из-за пандемии COVID-19.

Ранее издание AS сообщало, что трансфер 27-летнего француза обойдётся испанскому гранду в 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Погба провёл семь матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.


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Теги: Реал Погба Канте Манчестер Юнайтед Челси АПЛ
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