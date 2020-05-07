"Реал" отказался от покупки Погба. Клуб следит за Камавинги и Канте

В планы мадридского " Реала " не входит трансфер француза Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

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Как сообщает Marca, "сливочные" хотят подписать Эдуардо Камавинги из "Ренна" или Н`Голо Канте из "Челси".



Погба по-прежнему готов обсуждать снижение зарплаты, чтобы трансфер состоялся. Оклад француза составляет 19 млн евро в год. Однако "Реал" старается оптимизировать расходы из-за пандемии COVID-19.



Ранее издание AS сообщало, что трансфер 27-летнего француза обойдётся испанскому гранду в 100 млн евро.



В нынешнем сезоне Погба провёл семь матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.