Новый сезон АПЛ стартует 5 августа. Летом прошлого года "Матч ТВ" купил права на показ чемпионата Англии на 6 лет.
"Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут.
Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции начнутся по ходу сезона? Теоретически, возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем", - сказал Тащин.
Напомним, по ходу прошлого сезона АПЛ отозвала права на показ чемпионата Англии у сервиса Okko, который транслировал этот турнир на протяжении трех сезонов.
Ранее российские телеканалы по решению правообладателей также не смогли транслировать французской Лиги 1, чемпионатов Нидерландов, Португалии и Шотландии и Кубка Германии.
Источник: Ведомости
Генпродюсер "Матч ТВ" сообщил, что телеканал из-за санкций не покажет АПЛ в сезоне-2022/23
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин сообщил, что телеканал не будет показывать матчи нового сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ).
Фото: Getty Images