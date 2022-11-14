По данным источника, в услугах футболиста заинтересован "Эвертон". Видеть голкипера в команде хочет лично главный тренер Фрэнк Лэмпард.
Сообщается, что Хайкин контактировал со специалистом еще в тот момент, когда он работал наставником "Челси". Сейчас Лэмпард намерен подписать 27-летнего игрока.
Напомним, ранее Хайкин объявил о своем решении покинуть "Буде-Глимт" предстоящей зимой. Его соглашение с норвежским коллективом рассчитано до окончания 2022 года.
Источник: Sport24
Sport24: "Эвертон" намерен подписать Хайкина, россиянина хочет видеть в команде Лэмпард
Российский вратарь "Буде-Глимт" Никита Хайкин может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Фото: Global Look Press