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Влашич: период карьеры в "Вест Хэме"? Я был несчастлив и пытался уйти

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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о периоде игры за "Вест Хэм".
Фото: Getty Images
"Период карьеры в "Вест Хэме" был не таким успешным, как в ЦСКА? Я был там девять месяцев, не играл и был несчастлив. Поэтому и пытался уйти туда, где буду получать игровое время", - цитирует футболиста "Чемпионат".

Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом" летом 2021 года, перейдя из ЦСКА. Сумма компенсации за игрока составила 30 млн евро. В следующее межсезонье 25-летний хавбек на правах аренды перешел в "Торино".

Сегодня Влашич в составе Хорватии вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2022 – национальная команда оказалась сильнее Японии в серии пенальти.


Влашич Сборная Хорватии Вест Хэм
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