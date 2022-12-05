"Период карьеры в "Вест Хэме" был не таким успешным, как в ЦСКА? Я был там девять месяцев, не играл и был несчастлив. Поэтому и пытался уйти туда, где буду получать игровое время", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом" летом 2021 года, перейдя из ЦСКА. Сумма компенсации за игрока составила 30 млн евро. В следующее межсезонье 25-летний хавбек на правах аренды перешел в "Торино".
Сегодня Влашич в составе Хорватии вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2022 – национальная команда оказалась сильнее Японии в серии пенальти.
Влашич: период карьеры в "Вест Хэме"? Я был несчастлив и пытался уйти
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о периоде игры за "Вест Хэм".
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