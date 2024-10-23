Об этом передает пресс-служба английского клуба. О подробностях соглашения с 32-летним специалистом не сообщается.
- Я рад присоединиться к этому клубу впечатляющему клубу. Эта возможность мне выпала как нельзя кстати для того, чтобы я мог продолжить тренерскую карьеру в первой команде, - сказал Уилшир после своего назначения.
В этом сезоне "Норвич" выступает в Чемпионшипе. В 11 турах клуб набрал 17 баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Уилшир выступал за "Арсенал" большую часть своей карьеры - с 2008 по 2018 год. Всего футболист провел за лондонский клуб 197 матчей, забил 14 голов и сделал 27 ассистов. Карьеру футболист завершил летом 2022 года из-за многочисленных травм.
Экс-игрок "Арсенала" Уилшир возглавил "Норвич" в 32 года
Бывший футболист "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшир стал главным тренером "Норвича".
Фото: ФК "Арсенал"