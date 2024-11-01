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Официально: Рубен Аморим - тренер "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на пост главного тренера.
Фото: Getty Images
В сообщении официального сайта клуба говорится, что португалец присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Перед этим Аморим должен выполнить все свои обязательства перед "Спортингом", который он тренировал перед приглашением переехать на "Олд Траффорд".

Сообщается, что с 39-летним португальским специалистом подпишут контракт на три года, до июня 2027-го. Накануне руководство манкунианцев уволило голландского тренер Эрика Тен Хага, до назначения Аморима руководить командой будет Руд ван Нистелрой.

В турнирной таблице Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место, набрав 11 очков после 9 туров.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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