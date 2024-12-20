Аморим: цель "Манчестер Юнайтед" - выиграть АПЛ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался после поражения от "Тоттенхэма" (3:4) в 1/4 финала Кубка лиги.

Фото: ФК "Спортинг"

- Уже думаю о завтрашнем дне. Нам нужно использовать эту ночь, чтобы подумать и извлечь хорошие уроки. Нельзя думать так, что если бы мы победили "Тоттенхэм", все было бы хорошо. Впереди нас ждет долгий путь. Цель "Манчестер Юнайтед" - выиграть Премьер-лигу. Не знаю, сколько времени для этого потребуется, - передает слова португальского специалиста Sky Sports.



Аморим подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" 1 ноября 2024 года, трудовой договор со специалистом будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления еще на один год.



На данный момент после 16 туров "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка. Лидирует в чемпионате Англии "Ливерпуль", у которого 36 очков.



В следующем матче "красные дьяволы" примут на своем поле "Борнмут", матч пройдет 22 декабря.