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Рио Фердинанд беспокоится о возможном вылете "Манчестер Юнайтед" в Чемпионшип

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил обеспокоенность по поводу перспектив клуба и его возможного вылета в Чемпионшип.
Фото: IMAGO
«У «Манчестер Юнайтед» сейчас серьезные проблемы. Между нами и зоной вылета всего два клуба — «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Вы понимаете, насколько мы близки?

Обычно, глядя на календарь, ты видишь матчи, где можно набрать очки. Но сейчас я не вижу таких возможностей. И вот в чем проблема», — отметил Фердинанд в своем подкасте.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 29 очками. Сейчас команда всего лишь на 12 очков опережает зону вылета, где находятся такие клубы, как «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон».

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт против «Эвертона» 22 февраля на домашнем стадионе «ирисок».

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