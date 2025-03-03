По информации El Nacional, 28-летний футболист может заменить Мохамеда Салаха, чей контракт с английским клубом истекает летом 2025 года. «Барселона» готова расстаться с игроком за сумму около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. По оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €80 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Летом 2022 года он перешёл в «Барселону» из «Лидса» за 58 миллионов евро.
Ряд ведущих изданий называют Рафинью и Салаха одними из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона.
Источник: "Ливерпуль" рассматривает Рафинью в качестве замены Салаха
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья попал в сферу интересов «Ливерпуля».
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