Источник: "Ливерпуль" рассматривает Рафинью в качестве замены Салаха

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Фото: IMAGO

По информации El Nacional, 28-летний футболист может заменить Мохамеда Салаха, чей контракт с английским клубом истекает летом 2025 года. «Барселона» готова расстаться с игроком за сумму около 100 миллионов евро.



В текущем сезоне Рафинья принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач. По оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €80 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.



Летом 2022 года он перешёл в «Барселону» из «Лидса» за 58 миллионов евро.



Ряд ведущих изданий называют Рафинью и Салаха одними из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ливерпуль