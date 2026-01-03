"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне

В рамках 20-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и сумел добиться убедительного успеха.
Фото: "Вулверхэмптон"
Хозяева поля отправили в ворота лондонцев три безответных мяча. Счёт открыл Джон Арьяс, затем Хван Хи Чан реализовал пенальти, а окончательную точку в матче поставил Матеус Мане.

Этот результат стал для "волков" первым выигранным матчем в текущем розыгрыше английского чемпионата.

Несмотря на победу, "Вулверхэмптон" продолжает замыкать турнирную таблицу Премьер-лиги сезона-2025/2026. После 20 сыгранных встреч команда имеет в активе шесть очков. "Вест Хэм" располагается на 18-й позиции, набрав 14 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится