"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне

В рамках 20-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и сумел добиться убедительного успеха.

Фото: "Вулверхэмптон"

Хозяева поля отправили в ворота лондонцев три безответных мяча. Счёт открыл Джон Арьяс, затем Хван Хи Чан реализовал пенальти, а окончательную точку в матче поставил Матеус Мане.



Этот результат стал для "волков" первым выигранным матчем в текущем розыгрыше английского чемпионата.



Несмотря на победу, "Вулверхэмптон" продолжает замыкать турнирную таблицу Премьер-лиги сезона-2025/2026. После 20 сыгранных встреч команда имеет в активе шесть очков. "Вест Хэм" располагается на 18-й позиции, набрав 14 баллов.

