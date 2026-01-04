Будущее Аморима в "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом - источник

В английских СМИ вновь обсуждается будущее Рубена Аморима на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Сообщается, что позиции португальского специалиста могут оказаться под угрозой в случае невыполнения задачи на сезон.

Как отмечает журналист Саймон Стоун, руководство "красных дьяволов" рассчитывает на попадание команды в еврокубки по итогам чемпионата. Если эта цель не будет достигнута, у Аморима могут возникнуть серьёзные проблемы, а клуб, вероятно, задумается о смене главного тренера по окончании сезона.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" располагается на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится