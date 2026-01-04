Об этом сообщает talkSPORT. По информации источника, в руководстве клуба недовольны результатами команды под руководством португальского специалиста. В 15 матчах АПЛ при Нуну "Вест Хэм" одержал лишь три победы, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений.
Сообщается, что в случае отставки Нуну Эшпириту Санту одним из кандидатов на вакантный пост станет Славен Билич, ранее уже работавший с клубом в период с 2015 по 2017 год.
Добавим, что Билич ранее тренировал московский "Локомотив".
Экс-наставник "Локомотива" может возглавить клуб АПЛ
Фото: ФК "Вест Хэм"