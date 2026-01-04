"Челси" интересуется полузащитником "Ньюкасла" — источник

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах итальянского полузащитника "Ньюкасл Юнайтед" Сандро Тонали.

Об этом сообщает Football Insider. По сведениям источника, синие рассматривают вариант с подписанием Тонали будущим летом, а не нынешней зимой.



В стане "Ньюкасла", в свою очередь, надеются, что Тонали останется, проявив лояльность к клубу, поддержавшему его после 10-месячной дисквалификации от футбола за участие в ставках.



Сандро Тонали выступает за "Ньюкасл" с 2023 года. На данный момент в составе "сорок" Тонали провел 83 матча, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач, включая 25 игр и 4 ассиста в сезоне 2025/2026. Контракт Сандро с "Ньюкаслом" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 75 млн евро.

