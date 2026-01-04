Болельщики "Челси" готовят протест против руководства клуба — источник

Поклонники лондонского "Челси" хотят выразить протест против руководства "Челси" во время следующего домашнего матча команды в чемпионате Англии.

Фото: Reuters

Об этом сообщает The Sun. Следующую домашнюю игру в Премьер-лиге команда проведет 17 января с "Брентфордом".



По сведениям источника, в социальных сетях среди болельщиков "Челси" распространили призыв "объединиться для мирного протеста против модели и стратегии, в частности, против Бехдада Эгбали (совладелец клуба. — Прим. ред.) и спортивных директоров "Челси".



Отмечается, что протесты никак не связаны с кандидатами на пост главного тренера синих. Напомним, 1 января клуб уволил итальянца Энцо Мареску, возглавлявшего "Челси" с июля 2024 года.



На данный момент лондонцы занимают в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 5-е место с 30 очками в активе.