Фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича на матче АПЛ

Фанаты "Челси" скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича во время выездного матча против "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Челси"
Поединок состоялся на стадионе "Этихад" в воскресенье, 4 января. Команды обменялись забитыми мячами и не выявили победителя.

Во время игры болельщики лондонского клуба, расположившиеся на гостевой трибуне, начали выкрикивать имя экс-владельца команды.

Как сообщает BBC, с сектора гостей было отчётливо слышно: "Роман Абрамович! Роман Абрамович!".

Отметим, что в начале января лондонский клуб объявил о расставании с наставником команды Энцо Мареской.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится