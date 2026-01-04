Фанаты "Челси" скандировали имя Абрамовича на матче АПЛ

Поединок состоялся на стадионе "Этихад" в воскресенье, 4 января. Команды обменялись забитыми мячами и не выявили победителя.
Во время игры болельщики лондонского клуба, расположившиеся на гостевой трибуне, начали выкрикивать имя экс-владельца команды.
Как сообщает BBC, с сектора гостей было отчётливо слышно: "Роман Абрамович! Роман Абрамович!".
Отметим, что в начале января лондонский клуб объявил о расставании с наставником команды Энцо Мареской.
Фото: ФК "Челси"