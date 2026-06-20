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Доку определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Жереми Доку не планирует покидать "Манчестер Сити" в ближайшее время.
Фото: Getty Images
Как сообщает La Derniere Heure, бельгийский вингер принял решение остаться в английском клубе как минимум ещё на один сезон.

По информации источника, футболист не заинтересован в смене команды этим летом и уже отклонил поступившие предложения от других клубов.

Контракт Доку с "Манчестер Сити" действует до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийца в 75 миллионов евро.

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