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Бывший спортдиректор "Спартака" Амарал получил важную должность в клубе АПЛ

Английский "Ньюкасл" официально объявил о назначении португальца Томаша Амарала, ранее работавшего спортивным директором московского "Спартака", руководителем скаутской службы основной команды.
Фото: Stupnikov Alexander / Global look press
В новом клубе Амарал будет отвечать за поиск перспективных футболистов, анализ трансферного рынка и развитие системы подбора игроков. Португалец станет работать под руководством спортивного директора "Ньюкасла" Росса Уилсона.

"Томаш обладает обширным опытом работы в европейском футболе и заслужил репутацию специалиста по выявлению талантов, анализу рынка и стратегическому планированию состава", — говорится в заявлении английского клуба.

В "Ньюкасле" подчеркнули, что приглашение специалиста является частью стратегии по укреплению скаутской структуры и расширению присутствия клуба на международном трансферном рынке.

Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с января по ноябрь 2024 года. До переезда в Россию он работал в скаутской службе "Бенфики" и участвовал в формировании команды, выигравшей чемпионат Португалии в 2023 году.

Источник: официальный сайт "Ньюкасла"

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