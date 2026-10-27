Бывший спортдиректор "Спартака" Амарал получил важную должность в клубе АПЛ

"Томаш обладает обширным опытом работы в европейском футболе и заслужил репутацию специалиста по выявлению талантов, анализу рынка и стратегическому планированию состава", — говорится в заявлении английского клуба.
В "Ньюкасле" подчеркнули, что приглашение специалиста является частью стратегии по укреплению скаутской структуры и расширению присутствия клуба на международном трансферном рынке.
Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с января по ноябрь 2024 года. До переезда в Россию он работал в скаутской службе "Бенфики" и участвовал в формировании команды, выигравшей чемпионат Португалии в 2023 году.
Источник: официальный сайт "Ньюкасла"