Губерниев усомнился в справедливости четвертого места Сафонова в голосовании за лучшего вратаря года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев допустил, что политические факторы могли повлиять на четвертое место российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в голосовании за звание лучшего вратаря сезона.

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"Я не думаю, что там голосовали по национальному признаку. Хотя сейчас все может быть, награда европейская. Опять же, если "ПСЖ" признан лучшим клубом, а его вратарь занял лишь четвертое место, тоже возникают вопросы", — заявил Губерниев.