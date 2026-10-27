Губерниев усомнился в справедливости четвертого места Сафонова в голосовании за лучшего вратаря года

"Сафонов молодец, что в пятерке. Но, получается, что он занял четвертое место. Думаю, что он глобально в тройке как минимум. Менее блестящим вратарем Сафонов от этого не стал", — отметил комментатор.
При этом Губерниев признал, что успех Симона со сборной Испании мог стать весомым аргументом при определении победителя. Однако итоговая позиция россиянина вызвала у него вопросы, особенно на фоне признания "ПСЖ" лучшим клубом.
"Я не думаю, что там голосовали по национальному признаку. Хотя сейчас все может быть, награда европейская. Опять же, если "ПСЖ" признан лучшим клубом, а его вратарь занял лишь четвертое место, тоже возникают вопросы", — заявил Губерниев.
Источник: "Матч ТВ"