Романо сообщил об интересе европейских топ-клубов к Батракову

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков привлек внимание ведущих европейских клубов, в том числе представителей чемпионата Франции.

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"Я думаю, интенсивность. Мне очень нравятся его качество и интенсивность. Он очень хороший игрок. Уже другие клубы высшего уровня в Европе, а также команды из Франции интересовались им, то есть он действительно очень хороший игрок", — заявил Романо.