Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
18:00
АхматНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Романо сообщил об интересе европейских топ-клубов к Батракову

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков привлек внимание ведущих европейских клубов, в том числе представителей чемпионата Франции.
Фото: Ahmad Mora / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Романо высоко оценил игровые качества 21-летнего россиянина, особо выделив его интенсивность на поле. По словам журналиста, интерес к Батракову не ограничивается турецким чемпионатом.

"Я думаю, интенсивность. Мне очень нравятся его качество и интенсивность. Он очень хороший игрок. Уже другие клубы высшего уровня в Европе, а также команды из Франции интересовались им, то есть он действительно очень хороший игрок", — заявил Романо.

При этом инсайдер не уточнил, какие именно клубы следят за полузащитником и рассматривают ли они возможность его приобретения.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом 2026 года. Стамбульская команда после восьми матчей занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 19 очков.

Источник: Pe?indeyiz Galatasaray

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится