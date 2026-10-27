Романо сообщил об интересе европейских топ-клубов к Батракову

"Я думаю, интенсивность. Мне очень нравятся его качество и интенсивность. Он очень хороший игрок. Уже другие клубы высшего уровня в Европе, а также команды из Франции интересовались им, то есть он действительно очень хороший игрок", — заявил Романо.
При этом инсайдер не уточнил, какие именно клубы следят за полузащитником и рассматривают ли они возможность его приобретения.
Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом 2026 года. Стамбульская команда после восьми матчей занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 19 очков.
Источник: Pe?indeyiz Galatasaray