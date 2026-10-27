Орлов заявил, что "Зенит" - самый фундаментальный клуб РПЛ

"Зенит" возглавил турнирную таблицу до конца сезона? Я очень на это надеюсь. Сейчас загадывать рано… Но вышло очень хорошо (улыбается). Стечение обстоятельств, и "Зенит" вдруг на два очка впереди уже", — отметил Орлов.
Комментатор также выделил стабильность петербургского клуба на фоне остальных участников чемпионата.
"На мой взгляд, "Зенит" самый фундаментальный [клуб] сейчас в РПЛ. От тура к туру выглядит всё увереннее", — добавил он.
После 12 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. Ближайшего преследователя сине-бело-голубые опережают на два балла.
Источник: "Радио Зенит"