Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Факел
18:00
АхматНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Орлов заявил, что "Зенит" - самый фундаментальный клуб РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал "Зенит" самым фундаментальным клубом чемпионата России и выразил надежду, что петербуржцы сохранят первое место до конца сезона.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Орлова, команда Сергея Семака постепенно набирает форму и с каждым туром действует увереннее. При этом комментатор признал, что делать выводы об итогах чемпионской гонки пока преждевременно.

"Зенит" возглавил турнирную таблицу до конца сезона? Я очень на это надеюсь. Сейчас загадывать рано… Но вышло очень хорошо (улыбается). Стечение обстоятельств, и "Зенит" вдруг на два очка впереди уже", — отметил Орлов.

Комментатор также выделил стабильность петербургского клуба на фоне остальных участников чемпионата.

"На мой взгляд, "Зенит" самый фундаментальный [клуб] сейчас в РПЛ. От тура к туру выглядит всё увереннее", — добавил он.

После 12 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. Ближайшего преследователя сине-бело-голубые опережают на два балла.

Источник: "Радио Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится