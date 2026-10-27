Лунёв заявил о намерении "Динамо" вернуть лидерство в РПЛ

Фото: ФК "Динамо"

"Первое место отпускать не хочется и не хотелось. Будем стараться делать все, что от нас зависит, чтобы снова оказаться там. Но нам нужно отталкиваться от своей игры, а не смотреть на других. И нельзя допускать таких моментов, как с "Акроном", — заявил Лунёв.