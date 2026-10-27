Лунёв заявил о намерении "Динамо" вернуть лидерство в РПЛ

"Первое место отпускать не хочется и не хотелось. Будем стараться делать все, что от нас зависит, чтобы снова оказаться там. Но нам нужно отталкиваться от своей игры, а не смотреть на других. И нельзя допускать таких моментов, как с "Акроном", — заявил Лунёв.
Вратарь также вспомнил сезон, когда "Динамо" упустило чемпионство в заключительном туре. По его мнению, тот опыт должен помочь команде в нынешней борьбе за титул.
"Команде нужно отталкиваться только от себя и не смотреть ни на кого другого. Нужно играть в свою игру и навязывать её любому сопернику. Только это может принести успех, а не надежды на осечки соперников", — добавил футболист.
После 12 туров "Динамо" занимает второе место в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на два балла. Следующий матч москвичи проведут 31 октября дома против "Ахмата". Начало — в 17:30 мск.
Источник: "Матч ТВ"