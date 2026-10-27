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Лунёв заявил о намерении "Динамо" вернуть лидерство в РПЛ

Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунёв заявил, что команда намерена вновь возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Голкипер подчеркнул, что бело-голубым необходимо сосредоточиться на собственной игре и избегать ошибок, которые уже приводили к потере очков в нынешнем сезоне.

"Первое место отпускать не хочется и не хотелось. Будем стараться делать все, что от нас зависит, чтобы снова оказаться там. Но нам нужно отталкиваться от своей игры, а не смотреть на других. И нельзя допускать таких моментов, как с "Акроном", — заявил Лунёв.

Вратарь также вспомнил сезон, когда "Динамо" упустило чемпионство в заключительном туре. По его мнению, тот опыт должен помочь команде в нынешней борьбе за титул.

"Команде нужно отталкиваться только от себя и не смотреть ни на кого другого. Нужно играть в свою игру и навязывать её любому сопернику. Только это может принести успех, а не надежды на осечки соперников", — добавил футболист.

После 12 туров "Динамо" занимает второе место в РПЛ с 25 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на два балла. Следующий матч москвичи проведут 31 октября дома против "Ахмата". Начало — в 17:30 мск.

Источник: "Матч ТВ"

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