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Ловчев обвинил руководство "Локомотива" в развале команды ради денег

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал трансферную политику "Локомотива", заявив, что клуб пожертвовал спортивными результатами ради заработка на продаже игроков.
Фото: ФК "Локомотив"
Поводом для критики стало поражение железнодорожников от "Ростова" (0:2) в 12-м туре РПЛ. Ловчев признался, что после предыдущей встречи с "Краснодаром" ожидал улучшения игры москвичей, однако команда вновь допустила ошибки и осталась без очков.

"И вот "Локомотив", который достаточно долго складывался, пришел к тому, что начали расти Батраковы, Карпукасы и так далее. А их взяли, выдернули и распродали. И команда как-то сразу сломалась", — заявил Ловчев.

Бывший футболист подчеркнул, что клубу следовало сохранить костяк команды, а не делать ставку на финансовую выгоду.

"А "Локомотив" просто взял и заработал денег, а команду по большому счету угробил", — добавил эксперт.

При этом Ловчев не верит в вылет железнодорожников из РПЛ. Он считает, что по уровню исполнителей москвичи превосходят конкурентов в борьбе за выживание, но пока не реализуют свой потенциал.

После 12 туров "Локомотив" занимает 13-е место в чемпионате России с 11 очками. Следующий матч команда проведет 1 ноября дома против "Спартака".

Источник: "Матч ТВ"

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