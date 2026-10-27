Ловчев обвинил руководство "Локомотива" в развале команды ради денег

"И вот "Локомотив", который достаточно долго складывался, пришел к тому, что начали расти Батраковы, Карпукасы и так далее. А их взяли, выдернули и распродали. И команда как-то сразу сломалась", — заявил Ловчев.
Бывший футболист подчеркнул, что клубу следовало сохранить костяк команды, а не делать ставку на финансовую выгоду.
"А "Локомотив" просто взял и заработал денег, а команду по большому счету угробил", — добавил эксперт.
При этом Ловчев не верит в вылет железнодорожников из РПЛ. Он считает, что по уровню исполнителей москвичи превосходят конкурентов в борьбе за выживание, но пока не реализуют свой потенциал.
После 12 туров "Локомотив" занимает 13-е место в чемпионате России с 11 очками. Следующий матч команда проведет 1 ноября дома против "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"