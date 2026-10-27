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Колосков не увидел предпосылок для успеха Батракова и выделил трех россиян

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью Rusfootball.info дал оценку вчерашнему выступлению Алексея Батракова в матче с "Фенербахче".
Фото: Getty Images
Бывший руководитель российского футбола отметил важность победы в стамбульском дерби, однако усомнился в том, что полузащитник "Галатасарая" в ближайшее время сможет стать настоящей звездой.

"Понятно, важнейшая победа в стамбульском дерби и борьбе за очки. Хотелось бы, чтобы парень засверкал и превратился в настоящую звезду. Но пока объективных предпосылок к этому нет", — заявил Колосков.

При этом функционер выделил Матвея Кисляка, Константина Тюкавина и Максима Глушенкова, которых считает более перспективными для выступлений за европейские клубы.

"Кисляк, Тюкавин и Глушенков будут иметь в Европе больше шансов. На сегодня только три российских футболиста отвечают настоящим требованиям", — подчеркнул Колосков.

Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" летом 2026 года. Для российского полузащитника нынешний сезон стал первым в зарубежном чемпионате.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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