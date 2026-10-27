Колосков не увидел предпосылок для успеха Батракова и выделил трех россиян

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью Rusfootball.info дал оценку вчерашнему выступлению Алексея Батракова в матче с "Фенербахче".

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"Понятно, важнейшая победа в стамбульском дерби и борьбе за очки. Хотелось бы, чтобы парень засверкал и превратился в настоящую звезду. Но пока объективных предпосылок к этому нет", — заявил Колосков.