Газзаев не согласен с вручением "Золотого мяча" Кейну. Он выделил другого номинанта

- На награду больше всего претендовали Кейн, Ямаль и Мбаппе.
Мне кажется по своим достижениям Килиан больше заслужил получить этот приз.Но Кейн на протяжении всей своей карьеры демонстрирует стабильность в клубе и в сборной. Видимо, за это ему и вручили "Золотой мяч", - цитирует Газзаева "СЭ".
Напомним, что в ночь с 26 на 27 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" - лучшим игроком мира по итогам 2026 года был признан форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Он впервые получил эту награду. В прошлом сезоне форвард стал чемпионом Германии, а на чемпионате мира-2026 завоевал со своей национальной сборной бронзовые медали.
Килиан Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч" занял второе место - на прошедшем мундиале он стал лучшим бомбардиром. Тройку лидеров в голосовании замкнул полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль.