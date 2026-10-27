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В "Динамо" сделали заявление о будущем Шварца на посту тренера

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил о полном доверии главному тренеру команды Сандро Шварцу и пообещал продолжить его поддержку.
Фото: ФК "Динамо"
Руководитель бело-голубых оценил изменения в работе немецкого специалиста за шесть лет, прошедших с момента его первого матча во главе команды. По словам Пивоварова, за это время Шварц заметно прибавил в тренерском мастерстве.

"Сандро со времен первого назначения в "Динамо" точно стал гораздо опытнее и профессиональнее как тренер. Мы полностью доверяем Шварцу и будем его поддерживать в дальнейшем", — заявил Пивоваров.

Шварц вернулся в "Динамо" в мае 2026 года, заключив трехлетний контракт. Ранее немец возглавлял московский клуб с 2020 по 2022 год.

После 12 туров РПЛ бело-голубые занимают второе место в таблице с 25 очками, уступая лидирующему "Зениту" два балла. Следующий матч команда проведет 31 октября дома против "Ахмата". Начало встречи — в 17:30 мск.

Источник: "Матч ТВ"

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