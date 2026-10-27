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Губерниев назвал слабое место "Краснодара" и сравнил команду с "Зенитом"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Губерниева, краснодарцам не хватает эффективности в завершающей стадии атак. При этом комментатор привел в пример "Зенит", у которого, как он считает, подобных трудностей нет.

"На мой взгляд, их главной проблемой является реализация голевых моментов, вот тут нужно хорошенько поработать. В этом компоненте игры им чуть-чуть не хватает, у того же "Зенита" с реализацией проблем нет", — заявил Губерниев.

Несмотря на потерю очков, комментатор не видит серьезных причин для беспокойства и советует футболистам действовать спокойнее в решающие моменты.

"Не думаю, что у них глобальный кризис, просто так бывает. Им нужно заиграть более хладнокровно, и всё у них будет хорошо. Главное - не опускать рук", — добавил он.

После 12 туров "Краснодар" занимает четвертое место в РПЛ с 23 очками. В активе команды Мурада Мусаева шесть побед, пять ничьих и одно поражение. От лидирующего "Зенита" краснодарцы отстают на четыре балла.

Rusfootball.info

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