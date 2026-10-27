Губерниев назвал слабое место "Краснодара" и сравнил команду с "Зенитом"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне.

Фото: ФК "Зенит"

"На мой взгляд, их главной проблемой является реализация голевых моментов, вот тут нужно хорошенько поработать. В этом компоненте игры им чуть-чуть не хватает, у того же "Зенита" с реализацией проблем нет", — заявил Губерниев.